Tides of Annihilation è un gioco d'azione con una attraente protagonista e una Londra moderna ma fantasy

Sony ha mandato in onda lo State of Play nella serata del 12 febbraio 2025; tra i vari giochi mostrati vi è stato spazio per Tides of Annihilation. È previsto per PC (Steam/Epic Games Store), PS5 e Xbox Series X|S.

Nel trailer vediamo la protagonista, in una città moderna e realistica parzialmente distrutta, che si fonde con un mondo fantasy composto da grandi creature. Vediamo anche qualche scena di gameplay, con quelli che sembrano scontri contro dei boss, in rapidi scambi di colpi e schivate.