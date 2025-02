Digimon Story: Time Stranger annunciato con un trailer allo State of Play

A quanto pare, Digimon Story Time Stranger è un JRPG in cui i giocatori viaggiano tra il mondo degli umani e i reami fantastici del mondo digitale: due mondi misteriosamente interconnessi .

Non ci sono ancora molti dettagli al riguardo, ma il gioco si presenta come un altro capitolo nella celebre serie di RPG nipponici basati sulle creature da collezionare , in questo caso probabilmente incentrato anche su una certa base narrativa, come suggerisce il titolo in questione.

Tra le sorprese dello State of Play di febbraio c'è stato Digimon Story: Time Stranger, annunciato con un primo trailer di presentazione e un vago periodo di uscita fissato al 2025, su piattaforma PS5, almeno per il momento.

Altre creature da collezionare

Come da tradizione, anche in questo caso ci troviamo a collezionare e addestrare i Digimon, in questo caso all'interno di un'epica storia nella quale dobbiamo impedire la rovina del mondo e cambiare il destino.

Gli sviluppatori promettono un capitolo in grado di approfondire la meccanica di combattimento in maniera ancora più strategica ma anche la parte narrativa del gioco.

Digimon Story: Time Stranger ci porta ad esplorare due mondi, quello degli umani e quello digitale dove vivono i Digimon, con la possibilità di scoprire un nuovo regno dove queste creature vivono e portano avanti diverse attività, come una vera e propria realtà alternativa.

Anche in questo caso, si tratta di incontrare nuove creature, catturare e addestrarle al combattimento, evolvendole in varie maniere anche attraverso il rapporto che si stabilisce tra umano e Digimon. A dieci anni da Digimon Story: Cyber Sleuth, prosegue dunque questa serie con Time Stranger, in arrivo quest'anno.