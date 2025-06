Svelati i requisiti PC di Digimon Story Time Stranger, sono molto accessibili

Bandai Namco ha aggiornato la pagina Steam di Digimon Story Time Stranger, che ora riporta i requisiti di sistema minimi e consigliati per la versione PC.

Sulla carta sono molto abbordabili e alla portata di configurazioni non particolarmente prestanti o con qualche anno sulle spalle. Per raggiungere i 1080p a 60 fps con impostazioni grafiche su alto basta una GTX 980, una AMD RX Vega 56 o una Intel Arc A580 in accoppiata con processore i7-11700K o un Ryzen 7 3700X. Tenete presente che di base il gioco su PC raggiunge un framerate massimo di 60 fps, salvo eventuali mod realizzate dalla community.