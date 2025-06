AMD Ryzen 7 7700 è in offerta su AliExpress: CPU 8 core a 5nm

L'AMD Ryzen 7 7700, processore desktop a 8 core e 16 thread con architettura a 5nm e socket AM5, è in offerta su AliExpress a 161,88€, in netto calo rispetto al prezzo su Amazon di 267,44€, con un risparmio di oltre il 39%. È possibile suddividere il pagamento in 3 rate da 53,96€ senza interessi. Potete acquistarlo da questo link

Con una frequenza base di 4,5 GHz e una cache L3 da 32MB, il Ryzen 7 7700 è progettato per offrire prestazioni fluide in gaming e multitasking, grazie ai suoi 8 core e 16 thread. Perfetto per chi utilizza il PC per giochi ad alto framerate, editing video o software di produttività avanzata.