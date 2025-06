Digimon Story Time Stranger gira a 30 fps su tutte le console, anche su PS5 Pro

Purtroppo, non ci sono buone notizie per i giocatori su console . Le versioni PS5, PS5 Pro e Xbox Series X presentano un'unica modalità grafica con risoluzione 2160p e frame rate bloccato a 30 fps , mentre su Xbox Series S la risoluzione scende a 1440p. A quanto pare, sulla console di metà generazione di Sony non ci saranno differenze sostanziali rispetto a PS5 standard.

60 fps confermati su PC, ma niente HDR

La versione PC, invece, offre una maggiore flessibilità. A seconda della configurazione hardware, può raggiungere una risoluzione minima di 1080p e una massima di 2400p, con un cap a 60 fps. Tuttavia, nessuna edizione del gioco, nemmeno quella PC, supporterà HDR.

Considerando quanto visto finora, Digimon Story Time Stranger sulla carta non sembra un gioco dotato di un comparto tecnico particolarmente avanzato ed esoso in termini di potenza grafica. L'assenza di una modalità a 60 fps su console potrebbe far storcere il naso a più di un giocatore, anche se non si tratta di un elemento essenziale in un gioco con combattimenti a turni.

Abbiamo visto in azione Digimon Story Time Stranger in occasione dello State of Play della scorsa settimana con un trailer, che ha svelato anche la data di uscita, fissata al 3 ottobre sia su PC che su console.