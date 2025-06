Lo strategico 4X Revival: Recolonization arriva su Xbox Series X|S e One, trailer e data di uscita

L'Xbox Games Showcase è andato in onda ieri, ma a quanto pare gli annunci per l'ecosistema di Microsoft non sono ancora finiti. Infatti, oggi HeroCraft PC pubblicherà lo strategico post-apocalittico Revival: Recolonization su Xbox Series X|S e Xbox One. E non dovremo attendere a lungo per giocarci: la data di uscita delle versioni verdecrociate è fissato la 16 giugno .

I dettagli su Revival: Recolonization

Pubblicato su Steam in accesso anticipato a giugno 2023 e in versione completa ad aprile dello scorso anno, Revival: Recolonization è uno strategico 4X ambientato in un mondo post-apocalittico che ha subito un'enorme catastrofe climatica che ha decimato la popolazione umana, costringendo i pochi sopravvissuti a riunirsi in piccole tribù, che ora combattono tra di loro per le poche risorse disponibili e al tempo stesso devono difendersi da creature mutate e robot assassini.

In questa scenario, tutt'altro che idilliaco, il nostro compito sarà guidare una tribù, espanderci, conquistare nuovi territori e ricolonizzare il pianeta, con l'obiettivo di far riprosperare l'umanità riportandola al livello tecnologico che aveva quando è stata spazzata via.

Se vi abbiamo incuriosito, vi suggeriamo di leggere il nostro provato di Revival: Recolonization che abbiamo pubblicato in occasione dell'inizio dell'accesso anticipato su Steam.