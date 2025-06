La classifica inglese dà il benvenuto ai primi giochi per Nintendo Switch 2

Come era prevedibile Mario Kart World ha conquistato la prima posizione della classifica senza grossi problemi. E a quanto pare ci voleva proprio il lancio di un nuovo gioco della serie per far scendere Mario Kart 8 Deluxe in undicesima posizione, dopo anni in top 10.

Come ogni lunedì è arrivata la classifica dei giochi in formato fisico più venduti nell'ultima settimana nel Regno Unito , questa volta più interessante del solito, dato il debutto di Nintendo Switch 2 nei negozi e dei suoi titoli di lancio.

La top 20 inglese

Hogwarts Legacy ed EA Sports FC 25 completano il podio rispettivamente al secondo e terzo posto. Nella top 10 troviamo altri giochi pubblicati al lancio di Switch 2: Cyberpunk 2077: Ultimate Edition è quarto, The Legend of Zelda: Breath of the Wild è settimo, seguito da Bravely Default Flying Fairy HD Remastered. Scorrendo la classifica troviamo anche Yakuza 0: Director's Cut per Switch 2 in ventesima posizione.

Bravely Default Flying Fairy HD Remastered