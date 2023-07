Revival: Recolonization, abbiamo provato un 4X che offre spunti originali

Negli ultimi anni il genere dei 4X ha visto un proliferare di uscite niente male, che ha però avuto l'effetto collaterale di inflazionarlo, nonostante i tentativi fatti vai fari Old World , Humankind e Civilization VI stesso di variare la formula base e abbracciare concetti nuovi. Considerando la complessità di questi progetti è chiaro che il margine di manovra è ampio, ma è altrettanto indubbio che inizi a mancare un po' di ossigeno, soprattutto lì dove si ripresentino pedissequamente i modelli del passato. Quindi, quando abbiamo provato Revival: Recolonization , attualmente in accesso anticipato su Steam, abbiamo cercato soprattutto qualche spunto che ne facesse emergere la personalità rispetto agli altri, lì dove abbiamo dato per acquisite le basi. Ci abbiamo trovato dentro un bel po' di Alpha Centauri e alcune idee del già citato Humankind, non rimanendo delusi.

Terra post apocalittica

Le unità sono personalizzabili

Revival: Recolonization è ambientato sulla Terra, ma non quella che conosciamo tutti. Il nostro pianeta ha subito un'enorme catastrofe a livello climatico, la maggior parte degli essere umani è morta, le terre emerse sono trasfigurate e non esistono più le nazioni come le conoscevamo. I pochi sopravvissuti si sono divisi in piccole tribù, che lottano per le poche risorse disponibili e devono affrontare le creature mutanti e gli aggressivi robot che infestano alcune zone chiave. Il nostro compito, partendo da una delle tribù, è quello di ricolonizzare il pianeta, facendo prosperare di nuovo l'umanità, riportandola al livello tecnologico che aveva quando è stata spazzata via.

Avviata una partita bisognerà per prima cosa scegliere un emissario, ossia l'avatar con cui esploreremo e ci rapporteremo con le tribù. Si tratta di un'unità fondamentale, perché capace di usare gli editti, ossia delle tecnologie che permettono di alterare il clima e altre caratteristiche delle singole caselle sulla mappa principale, o di influire sulle unità in combattimento, dotati di una loro schermata di ricerca. Sostanzialmente consentono la terraformazione, indispensabile per avere più risorse e far prosperare le città. Inizialmente bisognerà esplorare per trovare una tribù con cui avviare il percorso di ricolonizzazione. Ogni tribù ha delle sue caratteristiche: ad esempio ce ne sono di più versate nella scienza o di più aggressive. Comprenderle è importante perché quando bisogna fare delle scelte di espansione, alcune tribù potrebbero entrare in contrasto tra di loro a causa dei diversi stili di vita.

Acquisita una tribù, si possono avviare tutti i processi tipici dei 4X, come la ricerca scientifica, gestita tramite il solito schema ad albero, che sblocca i diversi tipi di distretti cittadini (agricolo, scientifico, industriale e così via), utili per orientare la produzione, e amplia le unità costruibili. Questo punto in particolare è davvero interessante, perché il gioco non si limita a offrirci delle unità prestabilite, ma ci permette di personalizzarle dotandole di nuovi strumenti legati allo sviluppo tecnologico. Per fare un esempio, sviluppata la tecnologia di estrazione dei minerali, si potranno costruire mazze migliori, mentre la lavorazione dei metalli consentirà di dotare i nostri guerrieri di corazze. Naturalmente più strumenti si daranno alle unità, più tempo ci vorrà per costruirle e più costerà mantenerle. Poco male, visto che è per questo che dobbiamo espanderci.