Baldur's Gate 3 consentirà di personalizzare anche i genitali del personaggio

Ognuno si faccia i genitali suoi

La possibilità di personalizzare i genitali dell'avatar non appare come una scelta fine a se stessa, bensì come un ulteriore tratto che avremo modo di utilizzare per dar vita a un'identità sorprendentemente sfaccettata nel mondo di Baldur's Gate 3.

Scopriremo questa e altre peculiarità dell'RPG sviluppato da Larian Studios quando farà il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S, il prossimo 3 agosto.