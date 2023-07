Honkai: Star Rail, update 1.2: data di uscita, nuovi banner, Yukong e Pass gratis e le altre novità

Di conseguenza aumenterà anche la varietà di situazioni del Forgotten Hall e il Simulated Universe. Quest'ultimo vedrà l'introduzione di nuovi mondi con in palio nuovi set di Planar Ornament , che aumenteranno ulteriormente le opzioni per la costruzione delle build.

Si tratta di un aggiornamento molto atteso dai giocatori, in quanto rimetterà in moto gli eventi della trama dopo il cliffhanger che aveva interrotto bruscamente l'avventura sulla Xianzhou Luofu nella versione 1.0, introducendo nuove missioni principali e due secondarie con protagoniste Yukong e Kafka. Ci saranno anche due nuove location da esplorare, con nemici e boss inediti e forzieri da aprire.

La versione 1.2 di Honkai: Star Rail si intitolerà "Even Immortality Ends" e sarà disponibile su PC, iOS e Android a partire dal 19 luglio 2023 . Come forse saprete è in lavorazione anche la versione PS5, che sarà disponibile nell'ultimo trimestre del 2023. Durante la diretta come al solito sono stati svelati tre codici promozionali con cui riscattare gratuitamente 300 Stellar Jade e altre risorse utili .

Hoyoverse ha presentato oggi le novità in arrivo in Honkai: Star Rail con l' update 1.2 . Di seguito abbiamo riassunto tutti i dettagli condivisi , inclusa la data di uscita, i banner in arrivo e gli eventi a tempo limitato in programma.

Luka è un combattente 4 stelle di elemento Physical e del path Nihility. Grazie alla sua Skill può infliggere lo status Bleed mentre con il suo Talent accumula degli stack di "Fighting Will", che potenziano i suo attacchi base. La sua Ultimate oltre a danneggiare il bersaglio colpito ne riduce la difesa, il che potrebbe tornare molto utile per gli scontri con i boss.

Blade è un personaggio 5 stelle di elemento Wind e del path Destruction, specializzato in abilità offensive che sacrificano i suoi HP per potenziarne gli effetti. La sua Skill consuma parte della sua energia vitale per accrescere la forza degli attacchi standard. Anche la sua Ultimate prosciuga gli HP del personaggio, per scatenare un potente attacco su un nemico e i bersagli adiacenti.

Gli eventi a tempo limitato, Yukong e 10 Star Rail Special Pass gratis

L'evento principale della versione 1.2 di Honkai: Star Rail sarà "Tales of the Fantastic" con sfide di combattimento con regole speciali. In palio ci sono le sempre utili Stellar Jade e altri materiali utili.

Gli altri eventi in programma includono "Underground Treasure Hunt", in diventeremo cacciatori di tesori nell'Underground di Belobong tramite un piccolo mini-gioco; "Where Are You, Mistery Trotter", in cui daremo la caccia agli sfuggevoli Warp Trotter; "Planar Fissure", che offrirà ricompense maggiori nel Simulated Universe; "Realm of the Strange" con ricompense doppie dai Cavern of Corrosion.

Le novità non finiscono qui. Dalla versione 1.2 in poi, la prima volta che completerete lo Stage 1 del Forgotten Hall: Memory of Xianzhou tutti i giocatori otterranno il personaggio Yukong gratis, di cui potete leggere la nostra guida per la build migliore.

Inoltre tornerà l'evento di log-in Gift of Odyssey, che elargirà 10 Star Rail Special Pass gratis semplicemente loggando in Honkai: Star Rail.