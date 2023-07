Honkai: Star Rail, 300 Stellar Jade gratis con i codici promozionali dell'update 1.2

Tenete presente che questi bonus saranno disponibili solo per poche ore , dunque approfittatene finché siete in tempo.

Tra una novità e l'altra dell'aggiornamento 1.2 di Honkai: Star Rail, che introdurrà nuove missioni principali e secondarie, eventi e i banner di Kafka e Blade , la compagnia cinese ha svelato tre codici promozionali, grazie ai quali i giocatori riceveranno 300 Stellar Jade, 50.000 crediti, 5 Traveler's Guide (materiale per aumentare di livello i personaggi) e 4 Condensed Aether (materiale per potenziare i Light Cone.

Hoyoverse ha elargito tre nuovi codici promozionali di Honkai: Star Rail per luglio 2023 durante la diretta di presentazione dell'update 1.2, grazie ai quali tutti i giocatori otterranno ben 300 Stellar Jade gratuite.

Come riscattare i codici promozionali di Honkai: Star Rail

Per riscattare i codici qui sopra avete due modi: tramite il sito ufficiale di Honkai: Star Rail o direttamente all'interno del gioco.

Nel primo caso vi basta aprire il menu principale e cliccare sul pulsante con i tre puntini nella parte alta e scegliere l'opzione "Reedem Code", come nell'esempio qui sopra. Una volta fatto non vi resta che inserire i numeri e le lettere dei codici qui sopra e premere il tasto di conferma.

In alternativa potrete riscattarli dal sito ufficiale di Honkai: Star Rail effettuando l'accesso con il vostro account Hoyoverse e visitando questo indirizzo. Anche in questo caso vi basta semplicemente digitare le password e premere invio.

Se avete fatto tutto correttamente, riceverete le vostre ricompense nella casella di posta interna del gioco. Potrete accedervi dal menu di pausa e cliccando sull'icona a forma di busta da lettere sulla destra. Una volta dentro, basta selezionare "Claim All" per ottenere tutte le ricompense in una volta sola.

Vi ricordiamo inoltre di visitare spesso la nostra pagina con tutti i codici promozionali attivi di Honkai: Star Rail, che aggiorniamo ogni volta che Hoyoverse decide di fare un regalo ai propri giocatori come in questo caso.