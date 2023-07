Pinball FX disponibile anche su Nintendo Switch, trailer di lancio

Annunciato all'inizio del 2021, Pinball FX segna un grande ritorno per i nostalgici del genere: una sintesi che racchiude la grande esperienza dello studio ungherese e ne ripropone le migliori interpretazioni, con venti flipper ridisegnati per l'occasione e selezionati fra quelli di maggior successo della serie.

Pinball FX , il nuovo flipper virtuale di Zen Studios, è ora disponibile anche su Nintendo Switch , come conferma il trailer di lancio pubblicato dal team di sviluppo. Il gioco può essere scaricato gratis da eShop, con la possibilità di acquistare nuovi tavoli in-game.

Le novità di Pinball FX

Fra le novità di Pinball FX spicca una modalità ispirata ai battle royale e pensata per il multiplayer, ma non mancano sfide tradzionali, un sistema di clan e ovviamente un comparto tecnico completamente rivisitato.

Non solo: dopo le celebri collaborazioni con franchise come Star Wars, Marvel, Ritorno al Futuro e Jurassic Park, Zen Studios ha preparato per Pinball FX una serie di partnership inedite e altrettanto entusiasmanti, che vi riporteranno all'epoca delle sale giochi e dei flipper più iconici.