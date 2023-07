Honkai: Star Rail, la build migliore per Yukong, Light Cone, Relic e team

Tra le nuove aggiunte del cast di Honkai: Star Rail con la versione 1.1 c'è anche Yukong, un personaggio di elemento Imaginary della classe The Harmony. In questo articolo faremo una panoramica delle caratteristiche di questo personaggio e quali Light Cone, Relic e statistiche scegliere per realizzare la build migliore .

Panoramica abilità e priorità dei Trace

NB: ogni volta che parleremo di valori e statistiche di Skill, Ultimate, Talenti e così via ci riferiremo sempre a quelli dei Trace sviluppati al massimo senza bonus degli Eidolon, in modo da dare un'idea del potenziale del personaggio al massimo del suo potenziale.

Il kit di Yukong ruota intorno alla sua Skill. Una volta eseguita il personaggio ottiene due accumuli di "Roaring Bowstrings", un buff che elargisce un bonus all'ATK di ben l'80% a tutta la squadra. Purtroppo il suo effetto non resta attivo a lungo: ogni volta che un alleato termina un turno viene consumato uno stack di Roaring Bowstrings. Inoltre, grazie alla passiva "Majestas", il personaggio recupera 2 punti di energia ogni volta che un alleato agisce mentre è sotto gli effetti di questo bonus.

La Ultimate di Yukong infligge danni ingenti di elemento Imaginary a un singolo target pari a ben il 380% del suo ATK e potenzia ulteriormente gli effetti del buff di cui abbiamo parlato in precedenza. Infatti, all'attivazione gli accumuli di Roaring Bowstrings elargiscono bonus aggiuntivi del 28% al CRIT Rate e del 65% al CRIT DMG fino al loro esaurimento. Considerando anche l'ATK extra, si tratta di un bonus gigantesco, che se sfruttato da un DPS può fare danni importanti anche ai boss più coriacei.

Il lato negativo, come abbiamo visto in precedenza, è che i buff di Yukong hanno una durata brevissima e quindi diventa fondamentale riuscire a gestire l'ordine dei turni in maniera ottimale (anche andando ad agire sulla statistica SPD in fase di costruzione della build) in modo tale che nella maggior parte dei casi i personaggi a ricevere questi buff siano i nostri DPS, piuttosto che quelli con basso potenziale offensivo, come healer e shielder ad esempio. C'è tuttavia da fare una precisazione importante. Utilizzare una Ultimate non viene considerato di per sé un "turno" e quindi non consuma gli accumuli di Roaring Bowstrings. Questo significa che un personaggio può comunque beneficiare di questo buff anche qualora l'ordine dei turni risultasse sfavorevole.

Come abbiamo visto, la Ultimate di Yukong infligge anche danni importanti, ma non si tratta dell'unica freccia nel suo arco. Grazie al Talent infatti gli attacchi base infliggono danni aggiuntivi, portando il totale a 180% del suo ATK, e inoltre riducono del doppio del normale la barra della resistenza nemica. Considerando che i bonus elargiti da Roaring Bowstrings non scalano su nessuna statistica del personaggio, vale sicuramente la pena investire in quelle offensive per potenziare gli attacchi base e la Ultimate del personaggio.

I bonus degli Eidolon sono utili, ma non fondamentali. Il più interessante è quello di livello 6 che ripristina un accumulo di Roaring Bowstrings all'attivazione dell'Ultimate, che potrete dunque sfruttare per prolungare gli effetti dei buff. È utile anche quello di livello 2: la prima volta che l'energia un alleato raggiunge il massimo, Yukong rigenera 5 punti energia, con l'effetto che si resetta dopo aver utilizzato la Ultimate.

Per quanto riguarda la priorità dei Trace, chiaramente Skill e Ultimate sono gli elementi più importanti per aumentare i danni inflitti da tutta la squadra, ma in virtù di quanto detto in precedenza vale sicuramente la pena investire anche nel Talent e nell'attacco base per aumentare il potenziale offensivo del personaggio. Segnaliamo inoltre che le abilità passive bonus sono tutte utili e vi suggeriamo quindi di sbloccarli il prima possibile. Oltre a Majestas di cui abbiamo parlato in precedenza, "Bowmaster" aumenta del 12% i danni da Imaginary di tutti gli alleati, mentre "Archerion" permette di resistere a un debuff qualsiasi, con questo effetto che si può riattivare dopo due turni.