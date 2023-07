CS:GO, 40 account vengono bannati e 2 milioni di dollari vanno perduti

Valve ha bannato circa 40 account di CS:GO, con il risultato che più di 2 milioni di dollari di oggetti di gioco sono andati persi. Bisogna ricordare che tutti gli account che ricevono un ban della community non possono più commerciare oggetti e quindi le loro scorte di skin, adesivi, guanti, coltelli e altri contenuti all'interno di CS:GO sono ora in un limbo. A quanto pare, altri account che commerciano skin stanno prendendo questo provvedimento come un avvertimento e stanno vendendo tutto quello che hanno.

A giugno, il sito di gioco d'azzardo CSGOEmpire ha pubblicato un file che elencava utenti di CS:GO accusati di far parte di uno schema per riciclare criptovaluta attraverso CSGORoll, un sito di gioco d'azzardo rivale. Secondo Dexerto, tutti gli account presenti in quel documento, tranne uno, erano tra quelli coinvolti in quest'ultima ondata di ban. L'ipotesi comune è che Valve li abbia presi di mira deliberatamente.

Valve non ha commentato pubblicamente la questione. Senza una conferma, non c'è modo di sapere con certezza se tali account sono stati scelti per questo motivo o se sono semplicemente finiti nella stessa ondata di ban "per caso".