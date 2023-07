The Last Hope è il brutto clone di The Last of Us ed è esclusiva Nintendo Switch

Quando un gioco ha successo, spuntano facilmente dei cloni che cercano di ottenere una fetta della torta. Spesso semplicemente vengono copiate le idee alla base di un progetto famoso, ma altre volte si arriva al plagio come è successo con The Last Hope Dead Zone Survival. Come potete vedere anche dall'immagine qui sopra, si tratta ovviamente di un clone di The Last of Us. Inoltre, è un'esclusiva Switch, in quanto è disponibile solo tramite eShop.

Al momento della scrittura e fino al 13 luglio 2023, The Last Hope Dead Zone Survival è in sconto dell'88% per un prezzo finale pari a 0.99€ (il prezzo di partenza è 8.99€). Non sappiamo dire se Sony richiederà a Nintendo la rimozione del gioco. Questa versione di "Joel" è diversa sotto vari punti di vista, ma "Ellie" è praticamente identica, con anche lo stesso colore della maglia.