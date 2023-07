Sand Land: nuovo trailer di gameplay per il gioco basato sul manga del creatore di Dragon Ball

In occasione del Bandai Namco Summer Showcase, la compagnia giapponese ha mostrato un nuovo video di presentazione del gameplay per Sand Land, il nuovo gioco d'azione basato sull'omonime opera di Akira Toriyama. Potete vedere il filmato qui sotto.

In questo video vediamo le basi del gameplay di Sand Land. Avremo a disposizione un mezzo armato con il quale esplorare le lande desertiche del gioco e combattere contro varie creature pericolose, come delle sottospecie di coccodrilli delle sabbie.

In Sand Land avremo a disposizione vari metodi per attaccare. Oltre alla bocca di fuoco principale, da controllare con in una sorta di sparatutto in terza persona, avremo anche accesso a mosse d'attacco ad ampio raggio: all'inizio del video possiamo ad esempio vedere un attacco a 360 gradi attorno al nostro carro armato. Ci sarà poi modo di usare un "boost", ovvero uno scatto utile in battaglia per evitare i nemici ma anche per muoversi rapidamente.

Sand Land propone poi varie possibilità di personalizzazione e potenziamento del carro armato. Ovviamente avremo bisogno di materiali dedicati, che possono essere trovati esplorando, all'interno di scrigni del tesoro oppure sconfiggendo nemici. Ci sarà inoltre un "Jump Bot" pensato per esplorare più liberamente nel mondo di gioco: si tratta di un mezzo bipede che, come è facile capire dal nome, è in grado di saltare ma anche combattere.