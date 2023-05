Honkai: Star Rail, la build migliore per il Trailblazer (Fire), team, Relic e Light Cone

Questa variante del Trailblazer agisce come tank e shielder, elargendo scudi a tutta la squadra e attirando su di sé le attenzioni dei nemici. Non solo, il suo kit include attacchi e Ultimate che causano danni ad area che sgonfiano velocemente le barre di resistenza e dai danni più che discreti scegliendo il giusto equipaggiamento.

Come il Viaggiatore di Genshin Impact, anche il Trailblazer di Honkai: Star Rail può cambiare l'elemento e la classe di base, con maggiori opzioni che diventeranno disponibili con i prossimi aggiornamenti del gioco. Attualmente tra le due versioni disponibili la più gettonata è senza dubbio quella del path The Preservation e di elemento fuoco. In questa guida faremo una panoramica delle sue abilità e quali sono le migliori build per quanto riguarda Light Cone, Relic e team.

Vale la pena anche sbloccare il prima possibile alcune abilità bonus davvero utili, tra cui "The Strong Defend The Weak", che riduce i danni a tutti gli alleati del 15% per un turno dopo aver usato la Skill, e "Action Beats Overthinking", che incrementa l'ATK del personaggio del 15% e gli fa recuperare 5 punti di energia se quando inizia il turno è protetto da uno scudo.

Per quanto riguarda priorità dei Trace da sviluppare , il consiglio è quello di pompare fin da subito la Ultimate, seguita dal Talent (per aumentare la resistenza degli Scudi) e l'attacco base. La Skill invece si può mettere in secondo piano per risparmiare risorse, dato che il bonus alla riduzione dei danni ad ogni level up è abbastanza irrisorio e già al livello base è ottimo.

È importante tenere in considerazione anche i bonus degli Eidolon del Trailblazer. In fondo sono completamente gratis e li otterrete avanzando nella storia principale di Honkai: Star Rail e dal Jeweler's Pagoda presso la Xianzhou Luofu in cambio di Strali (ricompensa di forzieri, missioni secondarie, ecc.). Tra i più importanti, c'è il primo, "Earth-Shaking Resonance", che aumenta la potenza dell'attacco base e potenziato rispettivamente del 25% e del 50% della DEF del personaggio, e il quarto, "Nation-Building Oath", che permette di iniziare ogni scontro già con 4 stack di Magma Will. Ottimo anche il sesto e ultimo bonus, che aumenta la DEF del Trailblazer del 10% ogni volta che usa Ultimate e attacchi base potenziati (fino a un massimo del 30%).

Per completare il kit base, la Skill aumenta per un turno le probabilità che il personaggio venga bersagliato dagli attacchi nemici e la sua resistenza ai danni del 40%, il che è utile sia per mitigare i danni di tutta la squadra, accumulare stack di Magma Will e caricare velocemente l'energia per la Ultimate.

A tal proposito, l' attacco base del Trailblazer di per sé non è niente di eccezionale, dato che colpisce un singolo nemico con una potenza pari al 50% dell'ATK del personaggio e aumenta di 1 gli stack di Magma Will. Tutt'altra storia la sua versione potenziata, che si attiva consumando 4 stack di Magma Will o dopo una Ultimate, che infligge danni da fuoco pari al 90% dell'ATK del Trailblazer su un singolo bersaglio e il 36% ai nemici adiacenti, se ce ne sono.

La Ultimate del Trailblazer colpisce tutti i nemici in campo con una potenza pari al 50% dell'ATK del personaggio più il 75% della sua DEF. Pompate quest'ultima statistica e vedrete dei buoni numeri a schermo. Non solo, una volta utilizzata l'Ultimate, il successivo attacco standard del Trailblazer sarà un colpo potenziato.

Con il secondo effetto invece il personaggio elargisce scudi a tutti i membri della squadra ogni volta che utilizza un attacco normale, potenziato, la Skill o la Ultimate, in pratica ogni volta che agisce. La resistenza di tali scudi è proporzionale alla DEF (difesa) del personaggio. Lo scaling non è particolarmente elevato (parliamo di un 4% della DIF + 20), quindi non aspettatevi barriere assolute in grado di assorbire enormi quantitativi di danni, ma considerando che vengono rinnovate a ogni turno del personaggio si rivelano comunque ottime per bloccare l'offensiva avversaria.

Il kit del Trailblazer di fuoco gira tutto intorno al suo Talento " Treasure of the Architects " caratterizzato da due effetti distinti, uno offensivo e l'altro difensivo. Il primo permette di accumulare fino a 8 stack di "Magma Will" ogni volta che questo personaggio viene colpito. Una volta arrivati ad almeno 4 stack, questi verranno consumati e l'attacco standard successivo si trasforma in un colpo potenziato ad area dai danni e break effect maggiore.

I Light Cone migliori per il Trailblazer (Fire)

Moment of Victory è il Light Cone su misura di Gepard, ma è anche la scelta migliore per il Trailblazer di elemento Fire

Per quanto riguarda i migliori Lightcone per il Trailblazer del path The Preservation l'opzione migliore è "Moment of Victory". Questo equipaggiamento di rarità 5 stelle aumenta la DIF e l'Effect Hit Rate del 24%. Inoltre, quando il personaggio viene colpito ottiene un ulteriore bonus del 24% alla DIF fino alla fine del suo prossimo turno.

I Light Cone a 5 stelle chiaramente non sono alla portata di tutti, ma fortunatamente non mancano delle valide alternative tra quelli a 4 stelle. Se avete acquistato il Battle Pass potrebbe valere la pena scegliere come Light Cone premio il "This is Me!", che aumenta la DIF del portatore del 16% e converte il 60% di questa statistica in danni aggiuntivi quando si usa la Ultimate. Ottimo anche "Trend of the Universal Market" che offre il medesimo bonus alla DIF e inoltre ha una probabilità base del 100% di infliggere lo status Burn ai nemici che attaccano il portatore, che causa danni pari al 40% della DIF per due turni.

In alternativa consigliamo "Day One of My New Life", che oltre ad aumentare la DIF del portatore del 16% incrementa la resistenza ai danni di tutta la squadra dell'8%. Meno interessante, ma comunque valido, "Landau's Choice", che fa sì che gli avversari siano più inclini ad attaccare il personaggio e ne aumenta la resistenza ai danni del 16%.