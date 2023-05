Black Widow: il cosplay di missbrisolo non ha nulla da invidiare al personaggio Marvel

Il Marvel Cinematic Universe è in continua espansione e nuovi personaggi appaiono regolarmente nei film e nelle serie TV. I più vecchi, però, continuano a vivere anche dopo che sono usciti dalla saga e lo fanno anche tramite i cosplay. Ad esempio, possiamo vedere il cosplay di Black Widow, ovvero la Vedova Nera, realizzato da missbrisolo.

missbrisolo non è nuova ai cosplay di Black Widow, ma regolarmente ripropone nuovi scatti, anche con lo scopo di mettere in mostra i miglioramenti del suo fisico, ottenuti grazie alla palestra. Una cosa è certa, anche la qualità degli scatti fotografici migliora di periodo in periodo.

Se siete fan di missbrisolo, allora dovreste vedere il cosplay di missbrisolo è alleggerito ma dimostra che non le manca la forza. Ecco poi anche il cosplay di missbrisolo si mostra in azione come nel primo Space Jam. Come non citare infine il cosplay di Raven di missbrisolo evoca il nostro lato oscuro.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Black Widow di missbrisolo? Il personaggio Marvel è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto una versione di qualità superiore?