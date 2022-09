Teen Titans: il cosplay di Raven di missbrisolo evoca il nostro lato oscuro

I Teen Titans sono una delle saghe DC più amate dagli appassionati del mondo dei fumetti e i giovani titani hanno superato le barriere del fumetto, diventando anche una serie animata (in vari formati) e una serie TV. Anche il mondo del cosplay non si fa sfuggire l'occasione di celebrare i personaggi, come ad esempio fa missbrisolo con il proprio cosplay di Raven.

Raven è un personaggio oscuro, che potrebbe sembrare poco adeguato al ruolo di eroina. La ragazza è però un potente e fondamentale membro del team, che sfrutta i propri poteri per il bene. Il cosplay di missbrisolo è di ottima qualità e propone anche un po' di effetti speciali per simulare le capacità arcane di Raven.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Raven di missbrisolo? Il personaggio dei Teen Titans è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?