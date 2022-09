Stranger of Paradise Final Fantasy Origin Gilgamesh, errante dimensionale: data di uscita e trailer

Team Ninja e Square Enix hanno svelato la data di uscita del secondo DLC di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: Gilgamesh, errante dimensionale (noto in inglese come Wanderer of the Rift). La data da segnarvi sul calendario è il 26 ottobre 2022. Qui sopra potete anche vedere un trailer dedicato.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: Gilgamesh, errante dimensionale aggiungerà un nuovo dungeon chiamato "Labirinto delle Dimensioni" che "prenderà una forma casuale" per "svelare pezzi della storia". Detto in questo modo, sembrerebbe un livello generato proceduralmente, forse pensato per essere giocato più volte in stile rogue-lite.

Ci sarà anche un nuovo Job, il Mago Blu, e un nuovo equipaggiamento che include nuove abilità. Il giocatore di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: Gilgamesh, errante dimensionale può usare una Pietra di evocazione per richiamare "mostri speciali" in battaglia, dopo averli affrontati. Saranno anche introdotti nuovi Mostri del caos, che promettono una sfida più "varia". Non mancheranno ovviamente nuovi boss.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: Gilgamesh, errante dimensionale sarà disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 e PS5. Il DLC è incluso all'interno del Pass Stagione insieme ad altri due DLC. Il primo di essi è già disponibile. Potete leggere la nostra recensione del gioco base qui.