God of War Ragnarok: opzioni di accessibilità svelate, ce ne saranno più di 60

God of War Ragnarok includerà oltre 60 opzioni di accessibilità. L'informazione è stata condivisa da Game Infomer, che ha indicato una parte delle funzioni alle quali avremo accesso all'interno del gioco PS4 e PS5 in arrivo a novembre 2022.

Mila Pavlin, UX designer di God of War Ragnarok, ha affermato: "È un'epopea fantasy. Parla di un padre e di un figlio. Parla del destino e dei Nove Regni. Dare la possibilità di entrare in questo mondo, a prescindere dal proprio background, e di sperimentare tutta questa ricchezza di dettagli, di storia e di racconti mi spinge ogni giorno" a creare opzioni di accessibilità.

Pavlin ha spiegato di aver avuto dalla propria un ampio team di tester e consulenti, inclusi veterani e giocatori cechi, i quali l'hanno aiutata a lavorare sui quattro settori fondamentali delle opzioni di accessibilità di God of War Ragnarok: visione, udito, abilità motorie e capacità cognitive.

Kratos e Atreus

Tra le opzioni di accessibilità di God of War Ragnarok troveremo anche una modalità ad alto contrasto che permette di applicare colori specifici per oggetti, personaggi e fondali per migliorare la visibilità e diminuire la densità di elementi visivi.

God of War Ragnarok proporrà suoni d'aiuto per vari elementi di gioco così come didascalie che indicano i tasti da premere in alcune aree di gioco. Alcune azioni, come colpire oggetti in movimento con il lancio dell'ascia, sono modificabili ad esempio rallentando gli elementi ambientali da colpire, così da permettere a tutti di completare sezioni di gioco che potrebbero contrariamente essere troppo complesse.

Torneranno anche funzioni del capitolo del 2018, come la possibilità di cambiare le dimensioni del testo e delle icone. Tutta una serie di funzioni di God of War Ragnarok (la Furia di Sparta, i colpi di scudo...) potranno inoltre esser attivate semplicemente scorrendo sul touchpad del controller. Si potrà impostare la telecamera per fare in modo che punti verso gli obbiettivi correnti, così come rendere il platforming automatico e visualizzare a schermo anche il controller e i tasti premuti (utile per gli streamer, prima di tutto).

Pavlin desidera inoltre ampliare l'accessibilità di God of War Ragnarok. "Più di 60 funzioni sono un'enormità da raggiungere", dice. "Penso ancora che possiamo fare meglio. Penso che possiamo spingerci oltre. Ma onestamente, credo che la gente sarà entusiasta di vedere quanti più giocatori potranno giocare. E se riuscissi a spingere una funzione fino al punto in cui un giocatore in più - solo un giocatore in più - possa giocare, allora sarebbe la cosa più bella del mondo; poter vedere quel giocatore e capire come queste funzioni gli permettono di connettersi con la comunità e con tutti".

Ecco infine il nostro articolo nel quale analizziamo il nuovo video di gameplay di God of War Ragnarok.