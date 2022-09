Marvel ha una stanza segreta senza finestre e inventa falsi leak, per depistare i fan

Secondo quanto svelato da persone vicine a Marvel, la compagnia di Disney dispone nel proprio quartier generale di Burbank una stanza segreta senza finestre per evitare che i segreti più importanti della compagnia diventino di dominio pubblico. Inoltre, per combattere i leak, Marvel ne inventa di falsi così da depistare i fan e non rovinare completamente la sorpresa.

Le informazioni arrivano dall'Hollywood Reporter. Secondo quanto indicato, Kaz Firpo - uno dei sceneggiatori originali di Enternals - ha confermato l'esistenza di questa stanza dove il segnale internet è interrotto e non ci sono finestre. Anche il team che si occupa delle pulizie non può entrare. Si tratta del luogo dove "gli argomenti più importanti vengono discussi".

Non è chiaro quale tipo di tematica merita l'accesso alla stanza segreta, ma Firpo afferma di aver lavorato alla sceneggiatura di Eternals lì, insieme a Kevin Feige, Nate Moore e Chloé Zhao. La stanza è però piacevole, in quanto sulle pareti presenta opere d'arte di Ryan Meinerding capo della divisione Visual Development presso Marvel Studios. Inoltre, "c'era un barretta di cereali", svela Firpo scherzando.

Ms. Marvel

Iman Vellani, che ha interpretato Ms. Marvel, ha inoltre affermato che Marvel Studios pubblica falsi leak per combattere quelli reali e far sì che i fan non siano certi di cosa accadrà all'interno dei prossimi film.

"r/MarvelStudiosSpoilers è la mia seconda casa", ha scritto l'attrice in un AMA. "Tuttavia, ho lasciato il subreddit per due anni durante Infinity War/ Endgame, quando ho visto trapelare la foto del set della valigetta BARF, che si è rivelata essere un totale depistaggio da parte della sicurezza della Marvel. Era tutto inventato! E ora ho così tanto rispetto per il team di sicurezza della Marvel".

