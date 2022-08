Marvel's Echo: l'attrice protagonista ha svelato che le riprese sono terminate

Echo, nuova serie TV Marvel indirizzata a Disney Plus, ha terminato le riprese. A svelarlo è l'attrice protagonista di Echo, Alaqua Cox. La donna ha indicato la cosa tramite Instagram, come potete vedere dall'immagine qui sotto.

Alaqua Cox, tramite Instagram, conferma che le riprese di Echo sono terminate

Alaqua Cox è Echo/Maya Lopez, una supereroina nativa americana sorda che è apparsa per la prima volta all'interno di Hawkeye. Oltre ad Alaqua Cox, troveremo Vincent D'Onofrio nei panni di Wilson Fisk / Kingpin, Charlie Cox nei panni di Matt Murdock / Daredevil, Zahn McClarnon nei panni di William Lopez e Devery Jacobs nei panni di Julie.

La storia di Echo ci permette di riscoprire Maya Lopez, inseguita dal proprio passato violento fino alla propria città natale. Dovrà affrontare il proprio passato, ricollegarsi alle proprie radici di nativa americana e abbracciare il significato di famiglia e comunità.

"È pazzesco che dopo Hawkeye mi sia stata dedicata una serie tutta mia. È stato il mio primo ruolo da attrice, in assoluto", ha detto la Cox a proposito del suo ruolo nel MCU. "Non so perché mi stiano dando questa opportunità, ma sono solo grata. Sono entusiasta del sostegno e di poter difendere la comunità dei sordi. Vogliamo avere questa uguaglianza e coinvolgere più persone. Sono così grata per tutte le opportunità che mi sono state date".

Echo è attesa per l'estate 2023 su Disney Plus. Nel frattempo, potremo vedere altre serie, come la ventura Star Wars Andor.