Star Wars Andor piacerà anche a chi non è interessato alla saga, per lo showrunner

Star Wars Andor è la prossima serie della saga di George Lucas, in arrivo su Disney Plus. Che tipo di serie sarà? Una che piacerà anche a chi non è affatto interessato a Star Wars. Questo è quanto ha affermato Tony Gilroy, showrunner di Andor.

"Dovreste essere in grado di guardare la serie senza che vi importi nulla di Star Wars, o anche se non avete mai visto Star Wars", ha spiegato Gilroy. "Questa serie dovrebbe funzionare da sola". E ha aggiunto: "La speranza, il sogno, è che la comunità di Star Wars più hardcore abbracci lo show in un modo nuovo, che sia entusiasta di avere un nuovo spetatore che arriva e si cala in modo completamente spontaneo nel loro mondo e lo tratta come una cosa reale".

"Volevo che si trattasse di persone reali", ha detto Gilroy a proposito della storia dello show. "Hanno fatto tutta questa saga sulla famiglia reale, in sostanza. È stato fantastico. Ma ci sono miliardi, miliardi, miliardi di altri esseri nella galassia. Ci sono idraulici e cosmetici. Giornalisti! Come sono le loro vite? La rivoluzione li riguarda come tutti gli altri. Perché non usare il canone di Star Wars come organismo ospite per una narrazione assolutamente realistica, appassionata e drammatica?".

Ricordiamo che Star Wars Andor arriverà su Disney Plus a partire dal 21 settembre 2022. Parlando dei personaggi, sappiamo anche che Diego Luna ha collaborato con gli scrittori per la creazione di Cassian.