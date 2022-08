Wizardry: The Five Ordeals finalmente disponibile in inglese

Lanciato in Accesso Anticipato su Steam con il solo supporto per la lingua giapponese, Wizardry: The Five Ordeals di 59 Studio è stato infine aggiornato per supportare anche la lingua inglese. In questo modo diventa facilmente fruibile anche dal pubblico occidentale. Considerate che prima l'unica lingua selezionabile era il giapponese.

La cosa non stupisce più di tanto, visto che il franchise continua ad avere successo soprattutto in oriente, mentre in occidente è stato abbastanza dimenticato. Vediamo una galleria di immagini con i testi di gioco tradotti in inglese:

Per festeggiare la novità, attualmente Wizardry: The Five Ordeals è scontato del 15% su Steam.

Naturalmente la traduzione riguarda soltanto gli scenari ufficiali. Per chi non lo conoscesse, Wizardry: The Five Ordeals è un dungeon crawler in prima persona alla Dungeon Masters in cui si possono affrontare cinque differenti scenari. È pensato per i giocatori più hardcore, ossia quelli che non disdegnano una sfida classica. È stato creato dagli stessi sviluppatori che lavorarono sulla serie nel 2006 (anche se il franchise viene da molto più lontano). Di fatto è lo stesso gioco, ma rifatto usando l'engine Unity.