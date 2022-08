SCP: Secret Files, trailer di annuncio della Gamescom 2022

Durante il Future Games Show della Gamescom 2022 ha trovato spazio anche l'annuncio di SCP: Secret Files, un titolo realizzato da GameZoo Studio che offre una grande varietà di esperienze di gioco, da horror con puzzle ad avventure in stile retrò. In testa alla notizia trovate il primo trailer ufficiale.

SCP: Secret Files è una collezione di casi della fittizia Fondazione SCP, un'organizzazione incaricata di contenere delle pericolose anomalie.

Nei panni dell'assistente del dr. Raymond Hamm il giocatore esaminerà vari casi legati ad altrettante esperienze di gioco, molto differenti tra loro, che mescolano vari generi e temi, tra cui orrore, fantascienza, commedia, mitologia, storie confortanti o strappalacrime.

"E se ti dicessi che questo mondo ha un'altra faccia? Al di là del nostro buon senso, l'ordine del nostro mondo potrebbe essere sotto la minaccia di numerose assurdità. La gente non le ha mai viste: una creatura che uccide chiunque veda il suo volto, una setta in grado di provocare disastri mondiali, oggetti quotidiani dai poteri sovrannaturali e altre mostruosità al di là della nostra comprensione. Una linea di difesa protegge noi mortali; una misteriosa fondazione si è impegnata a "mettere in sicurezza, contenere e sorvegliare" queste anomalie: la Fondazione SCP", recita la descrizione ufficiale.

"SCP: Secret Files offre una grande varietà di esperienze di gioco. Indaga una misteriosa centrale idroelettrica, immergiti in una favola rassicurante o sprofonda in un mondo bizzarro e dal sapore "retro". Ogni storia ha un'atmosfera, meccaniche e un cast di personaggi tutto suo." SCP: Secret Files sarà disponibile su PC nel corso del 2022, mentre le versioni console debutteranno nel 2023.