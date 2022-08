Hotel Architect presentato con un trailer alla Gamescom 2022

In occasione del Future Game Show della Gamescom 2022, l'editore Wired ha presentato con un trailer il gestionale Hotel Architect, in cui bisogna costruire e gestire un hotel, cercando di accontentare il più possibile i clienti, anche nelle richieste più strambe.

Come potete vedere dal filmato, lo stile grafico è molto simpatico e mostra quelli che saranno i toni del gioco, nonché il suo gameplay. Quindi non dovremo solo disegnare l'hotel, ma anche gestire la logistica e svolgere i compiti che serviranno a non scontentare la clientela.

Il gioco è stato annunciato solo per PC, con data d'uscita ancora da destinarsi. Dovendo scommettere diremmo che uscirà nel 2023, ma non possiamo esserne sicuri al 100%.

La Gamescom 2022 ha segnato il ritorno della fiera videoludica di Colonia, con anche quello degli eventi collegati, come questo, che sono ormai la principale fonte di annunci per i videogiochi.