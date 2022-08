Hellsweeper VR, trailer per l'action roguelike in VR dalla Gamescom 2022

Dal Future Games Show 2022 è arrivato anche un nuovo trailer per Hellsweeper VR, un action game roguelike in prima persona caratterizzato da un'ambientazione dark fantasy, tutto incentrato sui combattimenti e l'azione serrata.

Hellsweeper VR è costruito appositamente per essere giocato con i visori a realtà virtuale ed è particolarmente incentrato su un sistema di combattimento veloce e dinamico che si svolge tutto in prima persona. Nel gioco ci troviamo ad attraversare l'underworld nei panni di un non morto, intento a combattere contro altre creature simili.

I nemici sono tanti e vari, tutti decisamente mostruosi e inquietanti e tutti da affrontare in varie maniere. In Hellsweeper VR ci troviamo a maneggiare diverse tipologie di armi, attacchi melee, magie elementali e altre possibilità di attacco e difesa tutti da eseguire in prima persona e in realtà virtuale, con un effetto di dinamismo incrementato proprio da questo tipo di visualizzazione.

Il nuovo trailer pubblicato in occasione della Gamescom 2022 rende bene l'idea del caos e della frenesia che si vive nel cuore del gioco, anche se ovviamente va immaginato tutto nell'immersione del visore VR. L'uscita del gioco non è ancora stata definita ma dovrebbe avvenire presto, visto che sarebbe prevista per il quarto trimestre del 2022, ovvero entro la fine dell'anno.