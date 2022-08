Future Games Show: tutti i giochi, i trailer e gli annunci dalla Gamescom 2022

Il logo del Future Games Show

Il Future Games Show è stata una conferenza lunga, ricca di giochi, anche se forse è mancato quel capolavoro che avrebbe elevato ulteriormente lo show, ma non sono mancate delle sorprese. Per esempio il tutto è cominciato con una Premiere, ovvero l'interessante The Gap, un gioco per PC, Xbox Series X|S e PS5.

Da non sottovalutare anche la data di uscita e il trailer di Aliens Fireteam Elite: Pathogen, il nuovo gioco dedicato ai celebri alieni cinematografici.

Hypercharge Unboxed, di cui si è visto il trailer, è un altro prodotto molto interessante, in uscita per console. Si prosegue con un'altra premiere, The Case of the Golden Idol. Non lasciatevi ingannare dal trailer The Case of the Golden Idol, sembra piuttosto interessante. Dopo i gatti di Stray, adesso è il turno dei procioni. Nel trailer di Snaccoon scopriamo che ne impersoneremo uno, ovviamente alla ricerca di cibo.

Misteriose le musiche e le atmosfere viste nel trailer di Tainted Grail, una sorta di Skyrim vecchia maniera. Completamente diverse le atmosfere del trailer di Floodland, dove al posto del fantasy troviamo un mondo sul'orlo dell'estinzione. Il tutto fa da pretesto a uno strategico nel quale bisogna creare la società di domani.

Il gioco successivo è un metroidvania con tinte horror e gore, The Last Case of Benedict Fox presente con un trailer. Altro salto e finiamo a vedere un puzzle game nel quale bisogna mettere a posto le cose nella maniera giusta. Il trailer di A Little to the Left mescola atmosfere rilassate e gatti... fate voi!

A proposito di animali, ecco arrivare il trailer del folle Goat Simulator 3. Arriva dopo una carrellata d'indie, presente con la demo gratuita su Steam. Tornando a Goat Simulator 3, il gioco si conferma un sandbox divertente e leggero, col quale passare qualche ora di sano divertimento, anche in multiplayer.

Finita la pausa faunistica, ecco arrivare il trailer di The Chant, coi sui zombi e le sue atmosfere horror. Sempre cupa è anche l'atmosfera del trailer di Ereban: Shadow Legacy, un nuovo action di Baby Robot Games che ha debuttato allo showcase di Xbox e Bethesda.

Il trailer di Wizardry The Five Ordeal ci fa fare un salto nel passato, con un gioco assolutamente vecchia scuola. Ora finalmente in inglese. Molto interessante la notizia che Soulstice, l'action tutto italiano, è disponibile in demo su Steam.

Molto d'azione anche il nuovo metroidvania di Modus Games, Afterimage, presente con un breve trailer. Il trailer di Deliver us Mars ci mostra come potrebbero andare storte le cose se l'operazione di Elon Musk non sarà preparata con tutti i crismi.

Poi è stato il turno di un lungo approfondimento di Phantom Hellcat, mostrato durante l'ONL 2022 di ieri. In seguito è stato il turno di una nuova World Premiere, il trailer di Edge of Sanity, una sorta di Darkest Dungeon ambientato in un'Alaska poco raccomandabile.

Ulteriore cambio di atmosfera ed ecco arrivare il trailer di Hotel Architect, un builder/tanto altro piuttosto interessante. Il trailer di The Last Worker ha presentato un gioco che chiede di eseguire velocemente dei compiti in un ambiente in 3D. Con un pizzico di critica sociale. Piuttosto interessante anche l'annuncio di Bulwark: Falconeer Chronicles, un city builder ad ambientazione futuristica.

Altro giro, altra World Premiere: si tratta del trailer di The Great War: Western Front, un gioco ambientato durante la Prima guerra mondiale creato da veterani che hanno lavorato a Command & Conquer.

Con atmosfere che ricordano Portal di presenta con un trailer di backfirewall_, un puzzle game ambientale con un pizzico di trama. È giunto poi il momento di Team17 che ha portato un po' dei suoi giochi sul palco. Si tratta di Moving Out 2, Age of Darkness: Final Stand, The Knight Witch, Marauders, Bravery & Greed, Hokko Life, Sunday Gold, Thymesia e Ship of Fools.

Il gioco successivo è di Gamezoo. Il trailer di SCP: Secret Files ha presentato il solito futuro distopico, da esplorare e nel quale provare con tutte le forze a sopravvivere. Il trailer di Teslagrad 2ha stupito per le sue musiche e il suo stile. Sempre restando in tema horror, Supermassive ha annunciato il trailer con data di uscita di The Dark Picture Anthology: The Devil in Me.

Si continua con l'alta tensione con il trailer di EXP: War Trauma, in demo su Steam, un'avventura horror dalle atmosfere oscure. Il trailer di Rooted presenta un survival con musiche e atmosfere che ricordano un po' quelle di The Last of Us. Zombie esclusi. Vertigo Games presenta il trailer di Hellsweeper VR, un'avventura fantasy piuttosto interessante.

Continuiamo col trailer di Stray Blade, un action fantasy con elementi survival. Si continua con l'aggiornamento 1.3 di Crossfire Legion, uno spettacolare strategico in tempo reale, e si continua con un picchiaduro a suon di beat, God of Rock, un incrocio tra Tekken e Guiter Hero.

Lightyear Frontier, presente con un trailer, è un survival a bordo di un mech su di un pianeta lontano, per fortuna bucolico, tanto da sembrare una sorta di Harvest Moon meccanizzato. Sempre a tema spaziale è System Shock, mostrato con un trailer piuttosto evocativo, che ha mescolato tante esperienze diverse tra di loro.

Si torna agli horror col trailer di Layers of Fear, horror reimagined, il nuovo lavoro dei Bloober Team. Arriva, poi, il momento di una nuova World Premiere, un gioco tecnologicamente molto interessante. Stiamo parlando di Off The Grid - part 1, presente alla Gamescom 2022 con un trailer molto interessante. Sembra una sorta di Metal Gear Solid, con combattimenti, trama e design di personaggi e tecnologie molto ricercato. In realtà è un battle royale, ma sembra avere un piglio un po' diverso.

Che ve ne è sembrato dello show?