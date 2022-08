Edge of Sanity annunciato con un trailer alla Gamescom 2022, è un survival horror 2D

Durante il corso del Future Games Show della Gamescom 2022, gli sviluppatori di Vixa Games hanno annunciato Edge of Sanity, un survival horror 2D in arrivo su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch nel corso del 2023.

Ambientato nelle gelide lande dell'Alaska all'epoca della Guerra Fredda, Edge of Sanity è descritta come un'avventura di stampo lovecraftiano con una storia inquietante che ci mette nei panni di un esploratore che dovrà addentrarsi in caverne oscure e ricche di mistero. Ad attenderci ci saranno cultisti e mostri inquietanti, che metteranno a dura prova la sanità mentale del protagonista... e anche quella del giocatore.

"Edge of Sanity è un'avventura survival horror con grafica 2D unica e un'atmosfera intensa, ispirata a H.P. Lovecraft e ambientato nelle spietate lande dell'Alaska durante la Guerra Fredda. Ogni giorno, devi recuperare cibo e provviste per sopravvivere un'altra notte nel tuo campo", recita la descrizione ufficiale.

"Durante spedizioni, incontrerai cultisti e mostri locali nascosti in angoli bui intorno a una remota valle di montagna. Usa tutto ciò che trovi per avere una possibilità contro questi potenti nemici, scoprire i segreti della misteriosa Pietra Thurul e svelare una tragica storia di scienziati scomparsi."