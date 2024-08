Edge of Sanity ha una data di uscita, nuovo trailer per il survival horror 2D

Per farlo dovremo esplorare l'interno di sotterranei inospitali e di laboratori nascosti, raccogliendo le risorse necessarie per proseguire il lavoro e gli indizi che andranno a rivelare la vera storia dietro la scomparsa degli scienziati.

Alle prese con creature mostruose , spuntate non si sa da dove, il gruppo finisce per dividersi ma il personaggio che controlliamo riesce a sopravvivere, organizzando una serie di missioni al fine di scoprire cosa sia accaduto.

Come si può notare anche nel trailer che potete vedere qui sotto, il gioco si ispira ai lavori di H.P. Lovecraft nel raccontare le vicende di una spedizione di scienziati in Alaska che incontra ostacoli decisamente imprevisti.

Il nuovo trailer di Edge of Sanity annuncia la data di uscita del gioco prodotto da Daedalic Entertainment: l'interessante survival horror bidimensionale sarà disponibile a partire dal 13 settembre su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Orrore bidimensionale

Annunciato durante la Gamescom 2022, Edge of Sanity si intitola in questo modo anche perché durante la campagna dovremo fare attenzione anche alla sanità mentale del protagonista, messa a dura prova dagli eventi.

Ogni spedizione lascerà infatti delle tracce nell'animo del nostro personaggio, producendo traumi e andando a influenzare le sue azioni e la sua percezione della realtà, aprendo le porte a dialoghi inediti e al trasporto di oggetti extra.

Per fare in modo di sopravvivere dovremo gestire al meglio il campo base, reclutare gli altri sopravvissuti che abbiamo recuperato e assegnare loro delle missioni per produrre cibo, acqua e altri materiali essenziali alla vita.