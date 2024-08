Monster Hunter Wilds mostra in azione la Lancia con un trailer del gameplay

Capcom ha pubblicato un trailer dedicato alla Lancia di Monster Hunter Wilds in cui la potente (e impressionante!) arma viene mostrata in azione nell'ambito di alcune spettacolari sequenze di gameplay.

"La lancia è un'arma con una difesa di alto livello", si legge nella descrizione ufficiale. "I suoi attacchi di spinta sono rapidi e sicuri da eseguire. Fate buon uso della sua varietà di mosse e contromosse legate alla guardia. Utilizzare la modalità Focus per colpire le ferite e i punti deboli di un mostro."

Le sequenze in-game dimostrano in maniera eloquente che è tutto vero: specie in combinazione con equipaggiamenti come quelli del video, la Lancia si rivela essere uno strumento formidabile, dotato di un allungo poderoso, capace di infliggere danni ingenti a qualsiasi avversario.

Alternando attacchi e chiusure, con la Lancia è effettivamente possibile mettere in atto meccaniche di combattimento impareggiabili, che non lasciano scampo ai pur enormi mostri di Monster Hunter Wilds.