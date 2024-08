Monster Hunter Wilds presenta la Balestra Leggera con un gameplay trailer

Siamo al giro di boa per i trailer di Monster Hunter Wilds che presentano le 14 tipologie di armi del gioco. Questa volta è il turno della Balestra Leggera, grazie alla quale è possibile trivellare di colpi i mostri mantenendo anche un'elevata mobilità.

Come la Balestra Pesante quest'arma permette di bersagliare i mostri sfruttando varie tipologie di munizioni dagli effetti differenti, con la differenza che in questo caso avremo una maggiore libertà di movimento e opzioni per sparare più rapidamente, a discapito di una potenza di fuoco apparentemente inferiore e l'impossibilità di equipaggiare uno scudo.