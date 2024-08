Il Martello di Monster Hunter Wilds picchia duro nel nuovo gameplay trailer delle armi

Come possiamo vedere dal filmato, il Martello di Wilds è piuttosto fedele allo stile di gioco dei precedenti capitoli della serie, caratterizzato da attacchi che si possono caricare in movimento e poderosi swing da indirizzare possibilmente sulla testa del mostro malcapitato di turno, con la possibilità di stordirlo.

Le novità del Martello e un possibile indizio su un nuovo mostro

Le novità rispetto agli ultimi capitoli sono poche, ma buone. Ad esempio, ora durante un attacco caricato in movimento è possibile usare la fionda-artiglio per eseguire un rapido scatto nella direzione desiderata, senza perdere il livello di carica accumulato, utile dunque per riposizionarsi velocemente o evitare un attacco in arrivo. Troviamo poi anche alcuni colpi inediti, incluso un rapido swing orizzontale che pare si potrà utilizzare come contrattacco.

Come per il video dedicato alla Spadascia Caricata, anche il filmato di oggi sembra offrire un indizio su un nuovo mostro tramite l'arma e il set di armatura indossato dal Cacciatore. In particolare, il martello ricorda la parte superiore di un uccello, con tanto di becco ricoperto da una sostanza viola, nonché gabbia toracica e una sorta di cervello pulsante in bella vista. L'armatura riprende questo motivo e propone un completo color viola, con la versione femminile che presenta una mascherina e una cuffia medica, mentre quella maschile ha una sorta di maschera in stile dottore della peste.

Che siano basati su un nuovo Wyvern Rapace o Volante specializzato nell'avvelenare i cacciatori? Forse lo scopriremo alla Gamescom del 21 agosto, dove Monster Hunter Wilds sarà presente con una demo pubblica e dove probabilmente arriveranno ulteriori novità sul prossimo capitolo della serie.

