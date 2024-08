Monster Hunter Wilds presenta la Balestra Pesante in un video gameplay

La modalità Vampata e il ritorno della distanza critica

Come viene spiegato nel video, quest'arma può attivare la modalità Vampata per sparare munizioni speciali (ad esempio viene mostrato l'esempio di una modalità di fuoco a mo' di mitragliatrice, simile alla Furia Wyvern di World) consumando l'apposita barra, che si ricarica nel tempo e mandando a segno colpi con munizioni standard. Dal video sembrerebbe tornare la classica meccanica della "distanza critica", ovvero con i colpi che aumentano o diminuiscono drasticamente di potenza in base alla distanza tra il cacciatore e il bersaglio (quella ottimale è rappresentata da un mirino di color arancione acceso).

Insomma, le dinamiche alla base non sembrerebbero essere cambiate in maniera sostanziale, ma ricordiamo che gli sviluppatori di Capcom hanno confermato che il Balestrone Pesante, quello Leggero e il Corno da Caccia sono le tre armi che hanno subito le maggiori modifiche in Wilds rispetto ai precedenti capitoli, dunque è probabile che pad alla mano quest'arma potrebbe risultare ben differente o nascondere qualche particolarità non menzionata nel video.

Giusto ieri Capcom ha presentato anche altri tre video gameplay di Monster Hunter Wilds, dedicati nello specifico allo Spadone, alle meccaniche di base e all'inedita modalità Precisione. Tutte informazioni utili in attesa della Gamescom 2024, dove il gioco sarà presente con una demo per il pubblico, e per il debutto nei negozi, previsto per il 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.