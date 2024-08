Un video gameplay di Monster Hunter Wilds dedicato allo Spadone svela nuove e vecchie mosse

Chi ha padroneggiato l'arma nei precedenti capitoli della serie noterà delle somiglianze con questa nuova iterazione. Infatti, anche in Wilds lo stile di combattimento dello Spadone è caratterizzato da una mobilità limitata ad arma estratta, controbilanciata da poderosi fendenti , che è possibile caricare per alcuni istanti per aumentare i danni, con il rischio tuttavia di rimanere esposti agli attacchi nemici. Torna anche la possibilità di parare i colpi in arrivo usando la lama come una sorta di scudo di fortuna.

Le nuove mosse dello Spadone

Insomma, le meccaniche di base dell'arma non sembrano cambiate poi molto da Monster Hunter World, ma non mancano alcune novità che potrebbero cambiare in modo sostanziale l'approccio alla caccia. La più interessante è rappresentata da quello che sembrerebbe un potente contrattacco in cui il cacciatore esegue un fendente verticale dal basso verso l'alto, facendo ribaltare il povero Doshaguma che si vede nel filmato, seguito da uno scatto in avanti e due fendenti sul mostro inerme.

Tramite la modalità Precisione, protagonista di un video dedicato mostrato oggi, inoltre è possibile eseguire nuovi attacchi mirati sui punti deboli o feriti dei mostri, che pare varieranno a seconda della parte presa di mira.

Come accennato in apertura, questo è probabilmente il primo di 14 filmati dedicati alle armi di Monster Hunter Wilds, con i prossimi che arriveranno a cadenza regolare da qui all'uscita del gioco, prevista per un periodo non precisato del 2025 su PS5, Xbox Series X|S e PC.