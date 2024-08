Obsidian sembra avere un terzo gioco in sviluppo, oltre ad Avowed e The Outer Worlds 2

Sembra che Obsidian abbia un terzo gioco in sviluppo, oltre ai già noti Avowed e The Outer Worlds 2, in base a quanto emerso dal curriculum di un art director riportato su LinkedIn, il quale sembra menziona un progetto non ancora annunciato da parte del team.

Non ci sono informazioni per il momento, solo il fatto che Daniel Cabuco, registrato su LinkedIn come Art Director di Obsidian, sta lavorando in tale ruolo dallo scorso luglio a un "titolo non annunciato", che dunque sembra non essere né Avowed né The Outer Worlds 2.

In effetti, già da tempo Obsidian si è organizzata suddividendo il personale in vari team interni, in modo da portare avanti diversi progetti in parallelo che possono assumere dimensioni diverse, dunque non stupisce che possa arrivare anche a tre giochi in contemporanea.