In Monster Hunter Wilds alcune armi cambieranno drasticamente, Capcom svela quali

Lo ha confermato Kaname Fujioka, executive director e art director di Wilds, che in un'intervista con IGN Nordic ha svelato che i cacciatori noteranno importanti modifiche per Balestra Pesante, Balestra Leggera e Corno da Caccia .

Con la pubblicazione delle nuove anteprime e interviste agli sviluppatori di Monster Hunter Wilds stanno emergendo alcune informazioni interessanti sul nuovo attesissimo capitolo della serie Capcom. Ad esempio, abbiamo appreso che alcune categorie di armi in particolare subiranno modifiche maggiori rispetto alle altre, fermo restando che tutte presenteranno nuove mosse legate alle meccaniche introdotte in questo capitolo.

Il Corno da Caccia torna alle origini di World?

Alla domanda se in Wilds vedremo delle armi che subiranno grosse modifiche, in maniera simile al rework fatto per il Corno da Caccia in Monster Hunter Rise, Fujioka ha risposto:

"Sì, se dovessi rispondere brevemente, si tratta dei due tipi di arma da fuoco", ha detto Fujioka. "La Balestra Leggera e la Balestra Pesante hanno ricevuto alcune delle modifiche più ampie all'azione, così come il Corno da Caccia. Il Corno da Caccia durante l'azione è tornato alla base di World, ma oltre a questo ha introdotto molte altre modifiche. Ci auguriamo che non vediate l'ora di provarle."

Un cacciatore di Monster Hunter Wilds armato di Spadone

Purtroppo Fujioka non ha aggiunto ulteriori dettagli e dunque non ci resta che aspettare per saperne di più. Buona parte dalla community ritiene da tempo che le due tipologie di balestre sono solitamente le armi con cui è più facile concludere le cacce nella serie, vuoi per la loro potenza di fuoco o per gli effetti secondari dei proiettili, quindi gli sviluppatori potrebbero avere in mente delle modifiche per renderle meno prodominanti nel meta, ma questa è solo una supposizione.

Interessante inoltre la questione del Corno da Caccia. Come accennato in precedenza quest'arma aveva già subito un rework da Monster Hunter World a Rise, diventando molto più veloce in termini di moveset e meno basato sul posizionamento, allo stesso tempo semplificando la gestione dei potenziamenti a tempo limitato delle melodie, una meccanica specifica di quest'arma. Fujioka parla appunto di un ritorno alle dinamiche di World, il che potrebbe essere sensato considerando che il ritmo dell'azione di Wilds sembra più lento di quello di Rise, dove la scelta di velocizzare questo peculiare strumento di caccia appariva sensata. Staremo a vedere.

