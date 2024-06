AMD pubblica i driver ottimizzati per la 3D V-Cache: i processori Ryzen 9000X3D sono in arrivo?

A pochi giorni dal lancio dei nuovi processori AMD Ryzen 9000, il team rosso ha rilasciato un driver che porta in dote ottimizzazioni per la tecnologia 3D V-Cache. La nuove CPU della serie X3D potrebbero quindi essere più vicine di quanto immaginato in precedenza.

I rappresentati di AMD hanno recentemente parlato delle novità offerte dalla nuova gamma di processori, sostenendo che le tecnologie relative al gaming della serie con 3D V-Cache potrebbero presto coronare la nuova ammiraglia dell'azienda.

AMD Ryzen 9000X3D in arrivo? La scoperta del nuovo driver 3D V-Cache Performance Optimizer di AMD è stata pubblicata dall'utente @harukaze5719 su X: l'ultimo aggiornamento per la tecnologia 3D V-Cache era stato rilasciato in corrispondenza dell'arrivo della gamma AMD Ryzen 7000X3D.

Sebbene le novità specifiche di questo update non siano ancora chiare, è probabile che il driver vada ulteriormente ad ottimizzare i carichi di lavoro della CPU, con un particolare riguardo alla cache L3. L'aggiornamento potrebbe però rivelare che l'arrivo della serie AMD Ryzen 9000X3D è meno lontana del previsto: l'azienda sta da tempo lavorando a questa variante e ha già annunciato importanti novità proprio sul fronte della 3D V-Cache.