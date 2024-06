La data di uscita di Ara History Untold è stata svelata, insieme a nuovi dettagli su multigiocatore e non solo

Le novità su grafica, leader e multigiocatore di Ara: History Untold

Il team afferma che Ara: History Untold è pensato per essere graficamente bello e ricco dettagli. Più ci si avvicina alla mappa, più le caselle diventano vive e con tanti dettagli, come aeroplani che volano, camion della spazzatura, bambini che giocano nei parchi e animali nelle giungle. Tutto viene generato in modo procedurale ogni volta che si avvia un nuovo gioco e ogni volta sarà diverso.

Viene poi spiegato che ci sono leader per ogni tipo di stile di gioco, così da venire incontro a ogni giocatore. Per capire il tipo di leader, si potranno controllare i relativi tratti, ispirati in parte alla figura storica originale. Lo scopo finale è sempre diventare la nazione più prestigiosa al mondo, ma per farlo potremo adottare varie strategia, che sia la conquista militare o il dominio religioso o economico.

Infine, per quanto riguarda il multigiocatore, viene spiegato che Ara: History Untold utilizza i "turni simultanei" così da poter gestire anche una dozzina di giocatori in contemporanea. In altre parole, tutti completano il proprio turno in contemporanea e quando tutti sono pronti le azioni vengono svolte. Questo rende più rapide le partite e le rende più corrette, visto che nessuno ha il vantaggio di agire prima di altri.

Viene spiegato anche che il processo dei turni è gestito con Azure Cloud, quindi tutte le partite continuano ad andare avanti tutto il tempo e tutti possono entrare e uscire liberamente, facendo un turno al giorno oppure uno ogni trenta secondi, senza temere che la partita venga chiusa dall'host. Il tutto serve per rimuovere le "barriere al multigiocatore", spiega il team, visto che se qualcuno smette di giocare semplicemente viene sostituito dall'IA.

Vi lasciamo infine al nostro speciale dedicato ad Ara: History Untold.