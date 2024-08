Ara: History Untold, lo abbiamo provato per un'ora alla Gamescom

Dopo un anno esatto, abbiamo nuovamente provato Ara: History Untold rimanendone ancora una volta totalmente affascinati. Il nuovo Civilization VII sembra un prodotto straordinario, di ineccepibile e irrinunciabile eleganza, ma Ara ha dalla sua una freschezza che non vediamo l'ora di mettere alla prova in una lunghissima partita casalinga senza limiti di tempo né contenuti.

Esagoni addio La più grande differenza rispetto ad altri esponenti del genere è l'assenza di esagoni: le caselle sono regioni e avranno forme diverse dettate dalla morfologia del terreno. Questo cambiamento influisce su tantissimi aspetti del gameplay: per esempio come si sposteranno e combatteranno le diverse unità, in che modo sarà possibile espandere e gestire le nostre città e così via. Tutti i dubbi su Ara riguardano lo svolgimento del gioco, e come questo riuscirà a tenerci incollato allo schermo La conseguenza più appariscente è però senza alcun dubbio grafica: non più limitate da caselle esagonali, le nostre civiltà possono conquistare il terreno circostante in totale libertà e sfruttarne le caratteristiche per creare proceduralmente centri abitati mai così belli e realistici, almeno per il genere. Le fattorie correranno lungo le colline abbracciandone le rotondità, faranno dinamicamente spazio a strade e a tutto ciò che nel tempo andrà ad influirne gli spazi. Una città sul litorale invece sfrutterà l'affaccio sul mare tra palazzi terrazzati e bellissime strade costiere.

Grandi città! Ara: History Untold sfrutta una riproduzione in scala che consente più dettaglio di quello solitamente offerto da altri giochi simili. Oltre a influire sulla mappa e sulle strutture, le caratteristiche di Ara: History Untold ci permetteranno di unire le truppe in plotoni senza i classici limiti, e continuando a visualizzarle sul terreno di gioco. La nostra civiltà avrà la sua sfera di influenza che influirà sul comportamento delle IA nei paraggi, ma della diplomazia vera e propria non abbiamo ancora provato nulla Partendo dall'inizio e giocando solo un'ora non ci è stato possibile vedere come si comporteranno le unità avanzate, o quelle volanti, ma con le milizie più antiche l'effetto visivo è molto bello. Bello poi come, una volta dato l'ordine, le truppe si mettano in formazione iniziando la marcia verso l'obiettivo passando tra boschi, ponti e tutto ciò che si ritroveranno davanti.

Vado e turno Anche i turni funzionano diversamente dal solito. È possibile cambiare ogni scelta presa in fase decisionale senza nessun limite e queste diventeranno operative solamente quando avremo premuto il pulsante di fine turno. Chi ha giocato anni a prodotti del genere avrà bisogno di un po' di tempo per capire bene le nuove dinamiche, ma una volta assorbite è un attimo apprezzane i benefici. Questa atipica struttura dei turni è pensata anche per garantire partite multiplayer più veloci e divertenti perché tutti i giocatori pianificheranno contemporaneamente le loro mosse, per scoprirne in seguito le conseguenze. In questo modo non vedremo le mosse del giocatore precedente e sarà di conseguenza molto più difficile intuirne le mosse. C'è finalmente un fattore sorpresa che promette di cambiare tutto, inoltre gli sviluppatori ci dicono che questa impostazione aiuta a rendere il gioco molto più leggero da far funzionare.

Leader e civiltà Anche in Ara, come nel prossimo Civilization, leader e civiltà sono sempre più due concetti divisi. Sì, scegliere un leader romano darà accesso a certi benefici, ma bonus e malus di quella che sarà la nostra civiltà li decideremo strada facendo. Rispetto a questa immagini, la UI dovrebbe aver subito qualche piccola ma sostanziale modifica In Ara non tutte le innovazioni saranno accessibili ad ogni partita, e di tanto in tanto saremo costretti a prendere decisioni molto più importanti dello scegliere se realizzare prima o dopo scuderie o miniere. Più si clicca e più si scoprono funzioni, sottomenù che non abbiamo avuto il tempo di affrontare, anche tanti piccoli easter egg che dimostrano quanto amore il team di sviluppo ha messo in questo suo primo e importantissimo progetto.

Migliaia di ore... Ma un'ora di gioco per un titolo simile è il nulla, perché tutte le sue interessantissime meccaniche devono poi dimostrare di lavorare in armonia per più di cento ore, sostenendo e resistendo a migliaia di variabili, centinaia di progressi civili e tecnologici. Non vediamo l'ora di testare tutte le meccaniche di Ara: History Untold. L'art director di questo gioco ha lavorato anche su [GAMECARD=39921 Civilization V[/GAMECARD]]Al di là della tenuta del gameplay, Ara: History Untold deve ancora dimostrare di essere un prodotto davvero divertente, oltre che ipnotizzante grazie alla sua ottima grafica e la promettente interfaccia. Anche Humankind di Sega sembrava avere tutte le carte in regola per lasciare il segno, ma poi sul lungo periodo sappiamo tutti come è andata. Sono giochi difficili da fare bene, specialmente se alle spalle non si hanno capitoli precedenti su cui si è avuta l'opportunità di rodare bene i sistemi di gioco. Dubbi leciti, ma anche tante conferme: erano anni che non vedevamo un 4X così coraggioso e a fuoco.

Ara: History Untold si conferma una grandissima sorpresa in grado persino di rubare parzialmente la scena al nuovissimo Civilization che ad oggi rimane, nonostante i decenni, il re incontrastato del genere. Coraggioso nelle meccaniche, bellissimo graficamente, adesso Ara deve solo dimostrare di essere ben bilanciato, ricco di funzioni e divertente da giocare per migliaia di ore. Non è poco ma ce la possono fare. Ara uscirà su PC e Xbox Series X|S il 24 settembre, anche su Game Pass!