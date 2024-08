Il cosplay di Merlin da The Seven Deadly Sins da Karen G sfoggia tutto il fascino della maga

Passano gli anni ma The Seven Deadly Sins continua ad appassionare, anche grazie al sequel The 4 Knights of the Apocalypse da poco arrivato anche su Netflix con la prima stagione. Il fascino della serie ovviamente non lascia indifferenti neppure i cosplayer, come dimostra Karen G con il suo cosplay di Merlin, la misteriosa maga dei Sette Peccati Capitali.

Merlin è una potente maga e uno dei Sette Peccati Capitali, la squadra capitanata dal protagonista Meliodas. In particolare rappresente il peccato capitale della Gola, rappresentato da un tatuaggio a forma di cinghiale sulla parte sinistra del collo. Durante la storia dimostra di avere capacità magiche e conoscenze senza pari, ma anche di nascondere più di un segreto.