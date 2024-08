Turtle Beach e PDP presentano tantissime nuove periferiche gaming per l'autunno 2024

Il mondo del gaming si arricchisce di nuove e interessanti proposte grazie a Turtle Beach e PDP. Le due aziende hanno infatti presentato una vasta gamma di accessori per il gaming, pensati per soddisfare le esigenze di ogni tipo di giocatore. Dalle cuffie di alta gamma alle periferiche ispirate a Minecraft, fino alle nuove linee di controller e accessori personalizzabili, l'autunno 2024 si preannuncia ricco di novità per gli appassionati di videogiochi.

Partiamo dalle Turtle Beach Stealth 700. Le cuffie da gaming multipiattaforma Stealth 700 di terza generazione si presentano con un design rinnovato e prestazioni migliorate. Grazie al doppio sistema di trasmissione wireless CrossPlay, i giocatori possono passare facilmente da una console all'altra. Inoltre, i nuovi driver da 60 mm e il microfono con cancellazione del rumore assicurano un'esperienza audio immersiva e una comunicazione cristallina.

La versione Designed for Xbox delle Stealth 700 è disponibile in blu cobalto/oro o nero/argento, mentre la versione PlayStation è disponibile in bianco/argento o nero/argento. La versione per PC delle Stealth 700 è disponibile in nero/argento. Le nuove cuffie Stealth 700 di Turtle Beach sono disponibili per il pre-ordine al prezzo di €199,99 e saranno disponibili dal 22 settembre 2024.

Turtle Beach Stealth 700 XB Cobalt

Per i fan di Minecraft, PDP ha poi creato un controller wireless e una custodia da viaggio a tema per Nintendo Switch, della serie PDP Minecraft REALMz. Il controller presenta un design ispirato al mondo di Minecraft molto originale, con tanto di statuetta da collezione. La custodia, invece, completa l'esperienza con un design accattivante e protegge Nintendo Switch durante gli spostamenti.

Con licenza ufficiale di Nintendo e Mojang Studios, il controller wireless Minecraft REALMz Forrest Biome è disponibile per il pre-ordine al prezzo di € 59,99 mentre la custodia da viaggio Minecraft REALMz Forrest Battle Plus GLOW è disponibile al prezzo di € 24,99, con il lancio di entrambi previsto per il 12 settembre 2024.

La linea Afterglow Wave si amplia infine con nuovi controller, cuffie e stazioni di ricarica. I controller wireless per Nintendo Switch offrono un'illuminazione RGB personalizzabile e una batteria a lunga durata; sono disponibili per il pre-ordine al prezzo di €59,99, mentre la versione cablata ha un prezzo di €34,99. I controller wireless Afterglow Wave saranno disponibili dal 22 settembre 2024 (nero/viola) e dal 1° ottobre 2024 (blu/bianco). La nuova versione cablata in nero sarà lanciata il 28 ottobre 2024.

Le cuffie, invece, sono caratterizzate da un suono avvolgente e da un microfono a cancellazione del rumore, per un'esperienza audio di gioco coinvolgente su Xbox, PC e dispositivi Bluetooth compatibili. Sono disponibili per il pre-ordine al prezzo €99,99 e saranno disponibili dal 22 settembre 2024.

I giocatori possono anche tenere carichi i loro controller con le nuove stazioni di ricarica Afterglow Wave Dual Chargers con licenza ufficiale PlayStation e licenza ufficiale Xbox, oltre a delle immancabili otto zone RGB. La stazione di ricarica per Xbox include anche batterie ricaricabili da 1100 mAh e porte di ricambio per caricare simultaneamente due controller in sole tre ore, per un'autonomia di gioco fino a 40 ore con una sola carica. L'Afterglow Wave Dual Charger è disponibile per il pre-ordine al prezzo di €29,99 e sarà disponibile dal 1° ottobre 2024.

Le novità presentate da Turtle Beach e PDP offrono ai giocatori un'ampia scelta di accessori per personalizzare la propria esperienza di gioco. Che siate appassionati di cuffie di alta gamma, di controller personalizzabili o di prodotti a tema Minecraft, sicuramente troverete qualcosa di interessante tra le nuove proposte.

Voi che cosa ne pensate? C'è qualcosa che avete già aggiunto alla vostra lista dei desideri?