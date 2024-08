Il cosplay di Marika da Elden Ring firmato da peachmilky è da incorniciare

L'arrivo dell'espansione Shadow of the Erdtree ha rivitalizzato l'enorme community che circonda Elden Ring e i giochi FromSoftware, nonché anche il panorama dei cosplayer. Tra le tante rappresentazioni in rete della Regina Eterna Marika spicca in particolare il cosplay di peachmilky che trovate qui sotto.

Marika è un personaggio centrale alla base dell'universo nato dalla visione di George R.R. Martin e FromSoftware. Come rappresentante della Volontà Superiore e Divinità, ha plasmato la storia dell'Interregno e messo in moto gli eventi che coinvolgono in prima persona il Senzaluce, il personaggio interpretato dal giocatore. Dalla sua unione con Godfrey e Radagon ha avuto molteplici figli, tra cui Malenia e Miquella, tutti portatori delle Grandi Rune che il giocatore deve ottenere per forgiare l'Anello Ancestrale che dà il nome al gioco.