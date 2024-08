Black Myth Wukong per PC: ecco le impostazioni grafiche migliori secondo Digital Foundry

Black Myth: Wukong è senza dubbio uno dei giochi con il comparto tecnico più impressionante di quest'anno e un ottimo showcase delle potenzialità dell'Unreal Engine 5, perlomeno per quanto riguarda la versione PC. Detto questo, non tutti i giocatori sono in possesso di una configurazione di fascia alta o enthusiast, ma per fortuna il gioco offre un gran numero di impostazioni grafiche con cui smanettare per trovare il giusto compromesso tra performance e impatto visivo. Ecco quelle consigliate dai tech enthusiast di Digital Foundry.

Una degli elementi sacrificabili in favore delle prestazioni è il ray tracing. Per Digital Foundry non esistono mezze misure: o lo si tiene attivo al massimo, con grossi impatti sulle prestazioni, o tanto vale disattivarlo del tutto, visto che le opzioni intermedie garantiscono un risultato insoddisfacente oppure bug visivi, con la speranza che Game Science risolva il problema con una patch.