Avowed protagonista di un corposo video gameplay di 30 minuti dalla versione PC del GDR di Obsidian

Il canale YouTube di JeuxVidéo ha pubblicato un lunghissimo video gameplay di 30 minuti di Avowed, senza tagli e commento, giusto quello che ci vuole per ingannare l'attesa in vista del lancio fissato al prossimo anno e farsi un'idea più approfondita del GDR di Obsidian.

Il registrato viene dalla build di prova della versione PC messa a disposizione durante la Gamescom 2024 di Colonia. Il primo terzo del video è rappresentato da dialoghi, un pizzico di esplorazione e una fugace occhiata al menu dell'equipaggiamento e delle abilità del personaggio. Le cose in seguito si fanno più movimentate durante l'esplorazione di un dungeon condito da mostri e non morti dove vediamo delle fasi di combattimento. In questo caso il personaggio utilizzato dal personaggio è un po' un tuttofare, lo vediamo combattere con sia con la spada che con la magia, sfoggiando addirittura un setup con due bacchette magiche per scagliare incantesimi a raffica.