Avowed, abbiamo finalmente provato il nuovo GDR di Obsidian

Tra certezze e dubbi, il nuovo gioco di ruolo Microsoft slitta al 2025... ed è meglio così: Avowed mostra come Obsidian abbia bisogno di ancora qualche settimana di tempo per essere al meglio.

Alla Gamescom ci siamo goduti quasi trenta minuti di gameplay di Avowed, piccolo grande gioco di ruolo targato Obsidian che, inizialmente atteso per la fine dell'anno, è stato ora posticipato nel 2025. In fondo si tratta di una buona notizia: meglio aspettare qualche mese in più per avere un grande gioco, che lanciarsi a capofitto tra le braccia dei giocatori per essere sommerso dalle critiche.

Carne e fiori Partiamo dagli aspetti positivi. Stilisticamente Avowed è per certi versi fantastico: la palette di colori utilizzati dagli artisti Obsidian fa girare la testa grazie a delle gradazioni che raramente si vedono in un videogioco. I colori di Avowed sono splendidi! L'altro elemento grafico che colpisce, e che riprende in parte quanto già visto nel secondo Pillars of Eternity ambientato nello stesso universo, è questa unione tra umanità e mondo vegetale, con personaggi che si fondono con elementi fungini, hanno capelli che si trasformano in corone di fiori ed escrescenze lignee. La maga che gli sviluppatori hanno utilizzato per mostrarci il gioco, prima di passarci mouse e tastiera, era fatta proprio così: piccoli funghi come sopracciglia, piccoli rami che si confondevano tra la folta chioma e un viso del quale ci si poteva facilmente innamorare. La stessa attenzione è stata dedicata agli scenari: anche se la porzione di gioco che ci è stata mostrata era tutta ambientata all'interno di un dungeon, questo presentava diversi aspetti in grado di renderlo straordinariamente caratteristico e diversi dalle solite gallerie fantasy a cui siamo abituati.

Qualità Obsidian Visto che si tratta di un gioco di ruolo Obsidian, un altro aspetto che brilla sono i dialoghi. In trenta minuti di dimostrazione ci sono stati almeno tre i momenti chiave in cui poteva letteralmente cambiare tutto. Incontreremo personaggi di ogni risma durante l'avventura che Obsidian sta preparando per noi e dovremo essere pronti alle richieste più strane Nel dungeon, infatti, non si nascondevano solo creature pericolose ma anche una sorta di sacerdote intento a dare vita a un golem da lui stesso costruito; naturalmente era possibile aiutarlo nel suo intento e gli sviluppatori hanno chiesto proprio a noi in che modo farlo. Sapete cosa abbiamo scelto? Di offrire al golem la nostra stessa anima, scelta che ha portato a un drammatico game over con il quale è terminata drammaticamente la presentazione. Non crediamo che da questo punto di vista Awoved deluderà, anzi sembra fortunatamente essere all'altezza degli altissimi standard della software house in questione.

Magia a ripetizione Avowed presenta anche diversi aspetti che non ci hanno totalmente convinto. Per esempio i puzzle fin troppo lineari dove dovremo attivare degli speciali generatori con magie e oggetti legati all'elettricità. Anche i combattimenti necessitano di maggiore precisione, ma la situazione sembra molto più rosea una volta preso il pad in mano. Durante la demo giocata dagli sviluppatori l'IA dei nemici ci è sembrata fin troppo prudente e, nel vivo delle schermaglie, un po' confusa sul da farsi. Inoltre, la nostra maga utilizzata si lanciava in azione con due bacchette magiche proprio come un poliziotto di un film di John Woo. Un ritmo che ci ha ricordato più Hexen ed Heretic che un gioco basato sull'universo di Pillars of Eternity come questo Avowed. Ma con il nostro personaggio, ora equipaggiato con una grossa ascia a due mani, le sensazioni sono state totalmente stravolte rivelando un sistema di combattimento per certi versi decisamente più interessante, per esempio, degli ultimi fantasy Bethesda. Il nostro compagno di viaggio, uno dei tanti che potremo trovare nel gioco, combatteva attivamente al nostro fianco e spesso ci avvertiva della presenza di nemici là dove non potevamo notarli: "attento alla tua sinistra" oppure "girati, ti stanno arrivando alle spalle!". I companion anche diversi attacchi speciali che potremo attivare secondo necessità. Con un solo pulsante è poi possibile passare velocemente tra due diversi equipaggiamenti: nel secondo al posto dell'ascia potevamo contare su una pistola ben stretta nella mano sinistra, e una letale daga sulla destra.

Durata mirata Il fatto che Avowed punti ad essere un gioco di ruolo più compatto rispetto ad altri titoli simili e tipicamente lunghi più di cento ore è una cosa che ci piace molto, come del resto ci è piaciuta in The Outer Worlds. Non vediamo l'ora di esplorare gli esterni di Avowed Non è scritto da nessuna parte che un gioco di ruolo debba durare così tanto, e per noi giocatori non è male vivere una bella storia altamente interattiva sapendo che non ci porterà via mesi e mesi. Non fraintendete: i GDR fiume come Baldur's Gate 3 sono fantastici, ma non è la durata a rendere il genere quel che è. I giochi di ruolo sono famosi anche grazie alle loro ricchissime ambientazioni e da questo punto di vista Avowed ha talmente tanto da offrire che quasi spaventa: ci sono talmente tanti cenni storici, richiami a personaggi e ad eventi che potrebbe intimorire chi non è abituato a tanti dettagli narrativi.

Avowed è un gioco di ruolo dalle grandi potenzialità e dall'ambientazione già enciclopedica. Graficamente ha carattere da vendere, ma alcune scelte potrebbero far storcere il naso agli amanti del genere nella sua declinazione più rigidamente ancorata alla tradizione. Gli serve tempo, e Microsoft è disposta fortunatamente a concederglielo. Avowed uscirà il 18 febbraio su PC e Xbox, naturalmente anche su Game Pass.