The First Berserker: Khazan mostra gameplay e sistema di combattimento in un video approfondimento

Il publisher Nexon e il team di sviluppo Neople hanno pubblicato, in occasione della Gamescom 2024, un nuovo video "deep dive" di approfondimento sul gameplay di The First Berserker: Khazan, che mostra più da vicino gli elementi caratterizzanti del gioco e del suo sistema di combattimento.

Dopo il trailer che ha svelato periodo di uscita e una closed beta in arrivo, sempre in occasione della fiera di Colonia, torniamo dunque a dare un'altra occhiata a questo interessante action RPG in questo video più lungo, in grado di fornire informazioni più precise sul gioco in arrivo all'inizio del 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Si tratta di una sorta di spin-off di Dungeon Fighter Online, serie particolarmente celebre in Asia ma ancora poco nota in occidente, ma basato su una struttura di gioco piuttosto diversa da quella tipica della serie.