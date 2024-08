Sony PlayStation annuncia il MENA Hero Project, per il supporto di altri sviluppatori indie

Ricordiamo che tramite questi Project Sony ha avuto modo di creare collaborazioni con vari team promettenti per la pubblicazione di videogiochi di qualità , come F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch e ANNO: Mutationem.

Il messaggio completo di Sony

Tramite il sito ufficiale possiamo leggere, in traduzione: "Siamo entusiasti di annunciare il 'Middle East North Africa Hero Project' (MENA Hero Project). I programmi di incubazione dell'Hero Project mirano a identificare sviluppatori locali promettenti e a sostenerli nel portare esperienze di gioco avvincenti alle comunità di gioco globali. Con il MENA Hero Project intendiamo promuovere la crescita e l'innovazione degli sviluppatori di giochi nella regione MENA."

Il logo di MENA Hero Project

"Come parte del nostro viaggio in evoluzione per garantire che PlayStation rimanga il posto migliore per giocare, siamo impegnati a sviluppare programmi di incubazione regionali in grado di identificare nuovi e diversi sviluppatori in tutto il mondo. Il MENA Hero Project è alimentato da questo impegno e dalla nostra fiducia nel mercato dei videogiochi dell'area MENA."

"Il MENA Hero Project sosterrà gli sviluppatori di giochi con sede nei seguenti Paesi: Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Giordania, Egitto, Marocco e Tunisia."

"Attraverso la mentorship, la formazione e gli investimenti basati su progetti, SIE si sforza di abbassare la barriera d'ingresso e di mostrare i talenti più incredibili che emergono da questa regione. Siamo lieti di annunciare questa nuova iniziativa e il nostro invito a presentare candidature."

"Diamo un caloroso benvenuto a nuove voci, idee ed esperienze provenienti dalla comunità di sviluppatori di giochi MENA."

Vi lasciamo anche ai dettagli per l'India Hero Project.