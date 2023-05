Sony annuncia PlayStation India Hero Project, per lanciare nuovi sviluppatori su PS5

Sony espande la sua iniziativa alla ricerca di nuovi sviluppatori emergenti in ambito indie da lanciare su PS5 con il PlayStation India Hero Project, che propone sul territorio indiano la medesima esperienza vista con il PlayStation China Hero Project in precedenza.

Da quest'ultimo sono emersi, in effetti, diversi team interessanti, tra i quali TiGames, Thinking Stars, UltiZero Games e altri, responsabili di giochi come F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch e ANNO: Mutationem oltre ai prossimi Boundary, EVOTINCTION, Lost Soul Aside, Convallaria e AI-LIMIT.

A questo punto, Sony punta a ottenere risultati simili andando a pescare in un ambiente enorme ma ancora in definizione come quello dello sviluppo videoludico in India, attraverso il PlayStation India Hero Project.

Il logo di PlayStation India Hero Project

Si tratta di individuare progetti e team che possono risultare particolarmente interessanti e adatti al lancio di titoli su PS5, e quindi fornire supporto per aiutare a portare a conclusione lo sviluppo e lanciare giochi su diversi mercati.

"Come parte del nostro costante viaggio in evoluzione per assicurarci che PlayStation resti il miglior luogo dove giocare, siamo impegnati in vari programmi di incubazione di progetti su scala locale, per identificare nuovi e vari sviluppatori in tutto il mondo", si legge in una comunicazione da parte di Sony Interactive Entertainment India, divisione diretta da Radhika Thakur.

"L'India Hero Project è alimentato da questo impegno e dalla nostra fiducia nel mercato videoludico indiano". Questa iniziativa si svilupperà attraverso "guida, insegnamento e investimenti basati su progetti", con l'idea di abbassare le barriere d'ingresso al mercato e mostrare i talenti che possono emergere dall'India.